Итоги боев в Украине в 2025 году; Зеленский анонсировал встречу с Трампом; итоги работы Думы за год; во Франции задержан беглый российский банкир Владимир Антонов; приговор Галине Тимченко; Приговор создателям сериала "Наливкин; "Книга недели": "Смонг" Виктора Вахштайна
Выпуски
-
25 декабря 2025
Время Свободы
-
24 декабря 2025
"Время Свободы с Андреем Шароградским"
-
23 декабря 2025
"Время Свободы с Андреем Шароградским"
-
22 декабря 2025
"Время Свободы с Андреем Шароградским"
-
19 декабря 2025
"Время Свободы с Андреем Шароградским"
-
18 декабря 2025
"Время Свободы с Андреем Шароградским"