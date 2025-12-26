Удары по Украине; ситуация на фронте; Путин вновь угрожает захватить Донбасс; телефонный разговор Путина и Трампа; встреча Трампа и Зеленского во Флориде; теннисный матч "Битва полов"; умерла Брижит Бардо
Выпуски
-
26 декабря 2025
"Время Свободы с Андреем Шароградским"
-
25 декабря 2025
Время Свободы
-
24 декабря 2025
"Время Свободы с Андреем Шароградским"
-
23 декабря 2025
"Время Свободы с Андреем Шароградским"
-
22 декабря 2025
"Время Свободы с Андреем Шароградским"
-
19 декабря 2025
"Время Свободы с Андреем Шароградским"