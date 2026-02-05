"Время Свободы с Андреем Шароградским"

Покушения на генерала ГРУ в Москве; вернувшимся из плена российским военным угрожает новая отправка на фронт; Макс отключил Starlink для армии РФ; Казахстан отказал в убежище беглому российскому офицеру; в Италии начинается зимняя Олимпиада; Книга недели; 400 лет со дня запрета дуэлей во Франции