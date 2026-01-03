Дональд Трамп рассказал об операции по захвату Николаса Мадуро

Президент США Дональд Трамп утром в субботу дал пресс-конференцию, на которой рассказал об операции по захвату Николаса Мадуро, обвиняемого нью-йоркской прокуратурой в наркотрафике и ряде других преступлений.

Как заявил президент Трамп, целью военной операции было "привлечение диктатора Николаса Мадуро к ответственности". По словам президента, Мадуро и его супруга, которой также были предъявлены обвинения, находятся на борту американского военного корабля и будут доставлены в Нью-Йорк, где они в будущем предстанут перед судом.

Дональд Трамп особо подчеркнул, что Соединенные Штаты "останутся в Венесуэле" на время переходного периода. США, как он выразился "будут править Венесуэлой". Что это конкретно означает президент Трамп не объяснил. Он сказал, что вице-президент Венесуэлы Делси Родригес выразила готовность сотрудничать с Соединенными Штатами. Президент США ушел от прямого ответа на вопрос находятся ли на территории Соединенных Штатов американские военнослужащие, но предупредил, что он намерен сделать все, чтобы убедиться, что "страна управляется хорошо". В противном случае "мы готовы вернуться туда", предупредил президент Трамп.

Дональд Трамп коснулся вопроса восстановления нефтяной индустрии Венесуэлы, в которой примут активное участие американские нефтяные компании, венесуэльские активы которых, по словам президента Трампа, были незаконно конфискованы венесуэльским режимом.

На пресс-конференции также выступил глава Объединенного комитета начальников штабов Дэн Кейн, рассказавший о том, что операция по захвату Мадуро планировалась в течение нескольких месяцев. Специальная группа высадилась с вертолетов рядом с резиденцией Мадуро в Каракасе. Ее прикрывали военные самолеты. Один из вертолетов был подбит, но сумел вернуться "домой". Операция прошла без потерь для американской стороны.

Госсекретарь Марко Рубио особо подчеркнул, что основанием для проведения операции по захвату Николаса Мадуро стали обвинения, выдвинутые против него федеральной нью-йоркской прокуратурой. По его словам, это была операция американских правоохранительных органов при поддержке американских военных против нелегитимного президента Венесуэлы, не признанного в этом качестве Соединенными Штатами, Европейским союзом и другими странами. Рубио рассказал, что администрация Трампа предлагала Николасу Мадуро добровольно отказаться от власти, но он предпочел вести игры с Соединенными Штатами, наводняя США наркотиками. Как заявил Госсекретарь США, этот эпизод должен быть уроком другим диктаторам.