Трамп: США ударили по Венесуэле и вывезли из страны Мадуро

Президент США Дональд Трамп заявил, что Соединённые Штаты нанесли успешные удары по Венесуэле, а также им удалось вывезти из страны её авторитарного лидера Николаса Мадуро и его жену.

По словам Трампа, операция проводилась совместно с правоохранительными органами. Он пообещал представить подробности сегодня на пресс-конференции в Мар-а-Лаго во Флориде. Официальных заявлений Белого дома, Пентагона и Госдепартамента пока не было.

В столице Венесуэлы Каракасе в ночь на 3 января произошла серия взрывов. Начались пожары. На юге города, где расположена крупная военная база, пропало электричество.

Власти страны заявили, что Соединённые Штаты нанесли удары по Венесуэле, и ввели чрезвычайное положение. При этом сам Николас Мадуро и его ближайшие соратники не появлялись на публике после сообщений об ударах.

Власти Венесуэлы заявили о "серьёзной военной агрессии" со стороны США и обратились в Совет безопасности ООН. В заявлении говорится, что под атаку попали "гражданские и военные цели" не только в Каракасе, но и в штатах Миранда, Арагуа и Ла Гуайра.

Об убитых или пострадавших в результате предполагаемых ударов пока не сообщалось, также нет полной информации о том, какие объекты подверглись атаке.

Представитель лидера венесуэльской оппозиции Марии Корины Мачадо, которая поддерживает жёсткий курс США по отношению к властям в Каракасе, заявил CBS News, что удары были нанесены в частности по крупной военной базе Фуэрта-Тиуна в Каракасе, по аэродрому Ла Карлота в столице Венесуэлы, а также по порту Ла Гуайра и объектам ПВО. По неподтверждённым сообщениям, удар был нанесён также по зданию парламента и мавзолею Уго Чавеса. Президент Колумбии Густаво Петро перечислил более 10 объектов, по которых, по его данным, были нанесены удары.

Официальных заявлений Белого дома и Пентагона к не было вплоть до опубликованного около 12.25 мск поста Трампа в соцсети Truth Social. Журналистка CBS News Дженнифер Джейкобс утверждает, что приказ о нанесении ударов по целям внутри Венесуэлы, включая военные объекты, отдал президент США Дональд Трамп. Со ссылкой на неназванных представителей Белого дома об этом же пишет и Fox News. Ранее Белый дом заявлял о нелегитимности властей Венесуэлы, обвинив их в причастности к наркоторговле. В последние месяцы в регионе была собрана значительная группировка ВМС США. Соединённые Штаты, помимо прочего, начали задерживать танкеры с нефтью. Перед предполагаемой атакой 3 января Трамп провёл совещание по нацбезопасности в своей частной резиденции Мар-а-Лаго, утверждает The New York Times.

Мадуро - авторитарный преемник левого президента Уго Чавеса. Оппозиция и правозащитные организации обвиняют его режим в фальсификациях на выборах и нарушениях прав человека.