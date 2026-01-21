Встреча Трампа и Зеленского в Давосе; кто войдет в Совет мира; Трамп исключил применение силы ради присоединения Гренландии; новый рекорд цены на золото; инвалид-колясочник получил 5,5 лет колонии за комментарий в соцсетях; США перестали выдавать иммиграционные визы гражданам 75 государств
Выпуски
-
21 января 2026
"Время Свободы с Андреем Шароградским"
-
20 января 2026
"Время Свободы с Андреем Шароградским"
-
19 января 2026
"Время Свободы С Андреем Шароградским"
-
16 января 2026
"Время Свободы с Андреем Шароградским"
-
15 января 2026
"Время Свободы с Андреем Шароградским"
-
14 января 2026
"Время Свободы с Андреем Шароградским"