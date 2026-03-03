"Время Свободы с Андреем Шароградским"

Последствия войны США и Израиля с Ираном для Украины; как долго продлится война; сын Али Хаменеи, возможно, стал новым верховным лидером Ирана; рухнет ли иранский режим; эвакуация российских туристов; как граждане Израиля возвращаются в страну в условиях войны
