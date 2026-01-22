"Время Свободы с Андреем Шароградским"

Расследование проекта "Схем" о выжженной на теле бойца ВСУ надписи "Слава России"; выступление Зеленского в Давосе; начало переговоров по Украине в Абу-Даби; сделка по Гренландии; ООН о Совете мира; рост инфляции в России; Книга недели; фильм "Господин Никто против Путина" номинирован на "Оскар"
