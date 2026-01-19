Петр Павел защищает идею продать Украине истребители L-159

Президент Чехии Петр Павел отверг опасения того, что продажа Украине легких учебно-боевых истребителей L-159 ослабит обороноспособность страны - на фоне политического скандала, вызванным этим предложением.

Комментируя эти опасения, Павел сказал: "Если вы посмотрите на тенденции, которые сегодня проявляются, то с одной стороны это солидарность, а с другой – эгоизм. Боюсь, что этим решением мы приближаемся скорее к эгоизму, чем к солидарности".

Скандал. Подробности

Ранее Павел пообещал передать Украине несколько учебно-боевых самолетов L-159 чешского производства, которые, по мнению экспертов, могли бы стать практичным средством противодействия российским ударным дронам: они летают на сопоставимых с ними скоростях и не так дороги в эксплуатации, как "полноценные" истребители.

Предложение, однако, вызвало резкую критику со стороны представителей правящей коалиции, настроенных против продолжения чешской военной помощи украинской армии. В понедельник на специальном собрании они решили блокировать продажу Украине L-159.



Премьер-министр Чехии Андрей Бабиш, однако, уточнил, что формально коалиционный совет сегодня не принимал решения по вопросу о поставках самолетов, а лишь констатировал заявление министра обороны Яромира Зуны, который заявил, что чешская армия сама в них нуждается.

Украинский вопрос в чешской политике. Общая картина

В новом, пришедшем к власти осенью 2025 года, правительстве Чехии есть противники военной помощи Украине. Самым ярым критиком является новый спикер парламента Чехии, лидер вошедшей в правящую коалицию партии SPD, политик право-популистского толка и сторонник выхода Чехии из ЕС Томио Окамура, распорядившийся снять со здания Палаты депутатов украинский флаг, висевший там с начала полномасштабного российского вторжения.

Лидер победившей на выборах партии ANO Андрей Бабиш пока, однако, не спешит разрывать партнерские связи с Киевом и в одночасье рушить имидж Чехии как одного из главных союзников Украины в ЕС.