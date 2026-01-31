Ссылки для упрощенного доступа

Музыка на Свободе.Архив

Заполярный блюз. Артемий Троицкий хвалит искусство одиноких хуторов

Глубинные исполнители из Финляндии, живущие вне больших и маленьких городов. Рок-критик Артемий Троицкий считает заполярный финский блюз самостоятельным культурным явлением, достойным всяческого прослушивания и восхищения. Повтор от 16.12.2020

