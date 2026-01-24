Тихоокеанский бриз. Артемий Троицкий изучает городской поп

Хедлайнеры подкаста и радиопрограммы "Музыка на Свободе" – японские исполнители стиля city pop. Повтор от 29.05.2021
Выпуски
24 января 2026
Виниловые мощи. Артемий Троицкий изучает неприятные звуки
17 января 2026
Перегретый автомат. Артемий Троицкий – о песнях за один дайм
03 января 2026
Ноты морозного воздуха. Зимний репертуар Артемия Троицкого
27 декабря 2025
Музыка у камина. Артемий Троицкий желает теплого Рождества
20 декабря 2025
Прекрасные руины. Артемий Троицкий – о заслугах группы "Колизей"