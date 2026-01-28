14-летнего подростка из Тверской области приговорили к семи годам

Второй Западный окружной военный суд приговорил 14-летнего подростка из города Вышний Волочёк Тверской области к семи годам воспитательной колонии по обвинению в покушении на теракт. Об этом сообщил Следственный комитет, опубликовав фрагмент видео допроса подростка.

Имя осуждённого не называется. По версии следствия, в мае 2025 года он по указанию украинской разведки, полученному через мессенджер, должен был поджечь административное здание, но его попытка была пресечена. На видео подросток рассказывает, что ему поступило предложение "в виде доставки сумки" с зажигательной жидкостью к военкомату в Вышнем Волочке.

После российского вторжения в Украину сотни людей в России были обвинены в диверсиях или терактах в связи с поджогами или попытками поджогов административных зданий или объектов инфраструктуры. Нередко обвиняемыми становятся несовершеннолетние - возраст уголовной ответственности по статье о теракте наступает с 14 лет. "Новая газета Европа" в 2024 году подсчитала, что в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга попали более 90 несовершеннолетних россиян, по всей видимости, сейчас их число больше.