Подростков в Сибири осудили по делам о госизмене и диверсиях

В Иркутске военный суд назначил сроки лишения свободы от 6,5 до 9 лет Тамирлану Хайрулину, Ивану Найденову и ещё одному несовершеннолетнему обвиняемому по делу о совершении теракта и подготовке к нему.

В момент совершения предполагаемых преступлений все осуждённые были несовершеннолетними. По версии следствия, якобы за вознаграждение 15 тысяч рублей Хайрулин и его знакомый, обозначенный как Ш., подожгли станцию сотовой связи в Иркутской области. Также им вменили поджог релейного шкафа на перегоне "Иркутск-Пассажирский–Академическая".

Кроме того, Хайрулин, Найденов и их знакомый, по версии следствия, планировали подрыв или поджог самолета Ту-22М3 на авиабазе "Белая", которую впоследствии атаковали украинские дроны в ходе операции "Паутина". Наконец, подростки якобы планировали поджечь один из центров по сбору помощи участникам войны. Обвиняемых задержали летом 2024 года, когда им было по 17 и 15 лет. Не сообщается, признали ли они вину.

Также 1 декабря стало известно, что в Томске суд назначил 8,5 лет воспитательной колонии местному подростку по статьям о диверсии и госизмене. Об этом сообщила "Медиазона". Осуждённому, имя которого не называется, вменили два эпизода диверсии и четыре эпизода содействия диверсии. Что именно он сделал, не сообщается. Неизвестно, признал ли он вину, отмечает Сибирь.Реалии.

С начала войны по делам о терроризме и диверсиях, к которым власти стали относить деяния, ранее квалифицировавшиеся как повреждение имущества или вандализм, в России осудили более 150 человек в возрасте от 14 до 17 лет, сообщала "Вёрстка" в октябре 2025 года. С каждым годом войны в Украине число осуждённых растет.