Россия возобновила удары по объектам энергетики Украины

Россия возобновила удары по объектам энергетики в Украине - после паузы в несколько дней. Это следует из слов первого заместителя министра энергетики Украины Артёма Некрасова. На брифинге в понедельник он отметил, что в результате российских атак в ночь на 2 февраля были повреждены объекты энергетической инфраструктуры, без электроснабжения остались потребители в Харьковской, Сумской, Днепропетровской и Черкасской областях.

Власти Черкасской области в частности сообщали о массированном налёте беспилотников.

В ряде регионов Украины в связи с последствиями российских обстрелдов действуют графики аварийных отключений электричества. Речь идёт в том числе о Киеве и области.

Накануне, 1 февраля, как напомнил Некрасов, российские военные также атаковали энергетический объект - шахту "Терновская" в Павлоградской районе Днепропетровской области. В результате удара беспилотника погибли 12 человек - сотрудники шахты, ещё 16 получили ранения.

Погода в Украине по-прежнему холодная - в Киеве морозы до -20 градусов.

Официально о так называемом энергетическом перемирии не сообщалось, однако на прошлой неделе президент США Дональд Трамп заявил, что российский президент Владимир Путин выполнил его просьбу и пообещал не наносить удары по Киеву и другим городам по меньшей мере до 1 февраля - в связи с сильными холодами. В Кремле подтвердили, что такая просьба от Трампа поступала. В Киеве отметили, что несколько дней Россия почти не наносила ударов по объектам энергетики, удары были сосредоточены на других целях. По словам президента Украины Владимира Зеленского, Украина готова не бить по энергетическим объектам в России, если Россия не будет обстреливать объекты энергетики в Украине.

Об "энергетическом перемирии" говорилось как о средстве создать благоприятный фон для переговоров о мире с участием в США. Переговоры в Абу-Даби 1 февраля, однако, не состоялись. Стороны заявили, что новый раунд трёхсторонних встреч пройдёт там же 4-5 февраля. По словам пресс-секретаря Кремля Дмитрия Пескова, встречу перенесли из-за необходимости "стыковки графиков трех сторон".