Мороз как оружие. Удары по энергетике Украины – дело для трибунала?

"Из-за экстремального холода я лично попросил президента Путина не обстреливать Киев и другие города на протяжении недели. Это не просто холод, это рекордно низкие температуры. Они никогда не сталкивались с таким холодом. И я лично попросил президента Путина в течение недели не наносить удары по Киеву и другим городам. Он согласился на это, и, должен вам сказать, это было очень приятно".

Об этом заявил 29 января президент США Дональд Трамп. Президент Украины Владимир Зеленский поблагодарил Трампа за его договоренности с Путиным и заявил, что Украина ожидает их выполнения "в течение экстремального зимнего периода".

"Если Россия не бьет по нашей энергетике, генерирующей или любой, – мы не будем бить по их энергетике. Я думаю, это ответ, на который рассчитывал медиатор переговоров – США", сказал Зеленский журналистам 30 января.

Он также подчеркнул, что пока нет официальной договоренности о прекращении огня.

О том, что Россия согласилась на энергетическое перемирие до 1 февраля, говорил пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков.

Сообщения об "энергетическом перемирии", естественно, не отменяют того факта, что на протяжении нескольких недель января в результате массированных российских атак многие тысячи жители Киева и других городов Украины оказались без отопления при сильных морозах. Юристы и правозащитники утверждают, что эти действия России представляют собой военные преступления.

Медленное колесо правосудия

Бывший глава украинской национальной электроэнергетической компании "Укрэнерго" недавно погиб от удара током, когда пытался отремонтировать подстанцию, поврежденную в результате российского удара. В заявлении компании говорится, что 47-летний Алексей Брехт погиб, "пытаясь вернуть людям свет", в условиях серии жестоких российских атак против энергетического сектора Украины. Ее результат: около миллиона человек мерзнут в своих домах при температуре ниже нуля.

В день смерти Брехта, 21 января, представитель правительства Германии заявил, что Россия "использует мороз как оружие" и что "эти [атаки] являются военными преступлениями". На следующий день министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский также отметил, что "намеренные атаки на гражданскую инфраструктуру являются военным преступлением".

Но колесо правосудия вращается не слишком быстро.

Международный уголовный суд (МУС) вынес четыре обвинительных заключения в связи с атаками России на энергетический сектор Украины, которые происходили каждую зиму с момента начала полномасштабного вторжения в феврале 2022 года.

Намеренные атаки на гражданскую инфраструктуру являются военным преступлением

Первые ордера на арест появились в марте 2024 года, когда были обнародованы обвинения против командующего ВВС России Сергея Кобылаша и командующего Черноморским флотом Виктора Соколова. "Есть веские основания полагать, что эти двое подозреваемых несут ответственность за ракетные удары, нанесенные подконтрольными им силами по украинской энергетической инфраструктуре", – заявил тогда МУС.

В июне того же года были предъявлены обвинения бывшему министру обороны РФ Сергею Шойгу и начальнику Генштаба Вооруженных сил России Валерию Герасимову – опять же, в том числе в связи с нападениями на энергетическую инфраструктуру.

Однако президент России Владимир Путин, обвиненный в 2023 году в военном преступлении, связанном с похищением детей из оккупированных районов Украины, не был привлечен к ответственности в связи с продолжающейся российской кампанией по уничтожению украинской энергетики.

Почему Путин не был обвинен?

"Международный уголовный суд не обязан раскрывать всю имеющуюся у него информацию. Он может сохранять свои козыри различными способами. Один из них – запечатанные ордера", – сказал в интервью Радио Свобода Стив Кроушоу, автор книги "Преследование власть имущих: военные преступления и борьба за справедливость".

"С точки зрения суда, он ничего не теряет, не афишируя всё, что у него есть. Те, кто хочет громких заголовков, могут говорить: «Почему мы не получили это? Почему мы не получили то?» С точки зрения суда, он должен действовать только там, где чувствует себя очень уверенно", – добавил он.

Дополнительные обвинения могут быть предъявлены позже, после того как обвиняемый будет взят под стражу.

"Каждый руководитель, принимающий решения, может, с точки зрения здравого смысла, считаться несущим ответственность. Так что, в некотором смысле, то, в чем обвиняются Сергей Кобылаш, Валерий Герасимов и другие, может быть частью того, с чем Путин [столкнется], если и... когда сам окажется под трибуналом", – отмечает Кроушоу, который занимал руководящие должности в правозащитных организациях Human Rights Watch и Amnesty International.

Украина, в свою очередь, нанесла удары беспилотниками по нефтяной промышленности России. Однако политические лидеры, правозащитные организации и международные юристы утверждают, что эти атаки принципиально отличаются от российских.

Удары Украины направлены на объекты, используемые для получения доходов для военной машины России

"Систематические атаки России на энергетическую инфраструктуру Украины являются военными преступлениями согласно международному праву. Удары Украины, напротив, направлены на объекты, используемые для получения доходов для военной машины России. При этом [Украина] стремится ограничить воздействие на гражданское население", – написала группа международных юристов в ноябре 2025 года.

По их мнению, здесь существует "правовая и моральная асимметрия", поскольку "Украина не наносила удары по гражданским электростанциям, инфраструктуре, обеспечивающей отопление жилых домов, ядерным объектам или газопроводам".

Стив Кроушоу говорит, что в нынешнем году могут последовать новые ордера на арест российских чиновников, возможно, за такие преступления, как пытки и казни военнопленных или голодание гражданского населения во время боев за Мариуполь в 2022 году.

Представитель прокуратуры МУС сообщил Радио Свобода, что она "тесно сотрудничает на местах с выжившими, пострадавшими сообществами и украинскими властями для сбора доказательств с целью построения убедительных обвинительных заключений".

Специальный трибунал

Есть, однако, обвинение, которое точно не будет предъявлено. Это обвинение в агрессии, "первоначальном преступлении" – начале полномасштабного вторжения, которое привело ко всем другим предполагаемым военным преступлениям. Это связано с тем, что по причинам, связанным с его уставом, МУС не может предъявить такое обвинение Путину.

Это также является причиной, по которой были предприняты шаги по созданию отдельного Специального трибунала по преступлениям в ходе агрессии против Украины. Украинские официальные лица начали настаивать на этом в начале 2022 года, получив поддержку Европейского союза и преодолев сопротивление МУС.

В 2023 году Парламентская ассамблея Совета Европы единогласно проголосовала за создание трибунала. Но он все еще не заработал.

"По-прежнему нет реального прогресса в создании Специального трибунала по российской агрессии против Украины, против украинского народа", – отметил президент Украины Владимир Зеленский в своей речи в Давосе (Швейцария) 22 января.

"У нас есть соглашение, это правда. Было проведено много встреч, но Европа до сих пор не добилась даже того, чтобы у трибунала было помещение с персоналом и фактически велась работа. Чего не хватает? Времени или политической воли?" – добавил он.

Чего не хватает? Времени или политической воли?

Совет Европы заявил, что сейчас дело сдвинулось с мертвой точки. Через два дня после выступления Зеленского было согласовано финансирование в размере 10 миллионов евро для "передовой группы", которая будет "подготавливать институциональные, логистические и организационные основы" для работы трибунала.

"Подписание соглашения с ЕС о создании передовой группы является иллюстрацией политической воли, которая существует для продвижения проекта", – сообщила Радио Свобода пресс-служба Совета Европы.