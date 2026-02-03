Конец перемирия

Россия нанесла массированные удары по энергетической инфраструктуре Украины, оставив часть Киева и Харькова без отопления. Всего под ударами оказалось восемь областей страны.

"Энергетическое перемирие" между Россией и Украиной, заключенное по просьбе Дональда Трампа, действовало лишь несколько дней. Оно началось 30 января. Украина рассчитывала на недельную паузу, тогда как Кремль заявлял о согласии приостановить удары до 1 февраля.

В Украине ожидается резкое снижение температуры: до минус 30 градусов мороза ночью.

Президент Украины Владимир Зеленский уверен, что "использовать самые холодные зимние дни для запугивания населения для России важнее, чем выбрать дипломатию".

3 февраля в Киев прибыл Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте. Выступая в Верховной Раде, он подчеркнул, что НАТО "не отворачивается от Украины и готов оперативно оказывать необходимую помощь".

Тем временем Киев договорился с западными партнерами, что на систематические нарушения Россией любого будущего соглашения о прекращении огня последует скоординированный военный ответ со стороны Европы и США. Об этом пишет Financial Times со ссылкой на источники.

