ФСБ: стрелявший в Алексеева задержан в ОАЭ и выдан России

ФСБ сообщила сегодня о задержании в Объединенных Арабскиъх Эмиратах и высылке в Россию подозреваемого в покушении на первого заместителя начальника Главного управления Генштаба РФ (военная разведка, ранее известная как ГРУ) генерала Владимира Алексеева.

В заявлении ФСБ сообщается имя задержанного: гражданин России Любомир Корба, 1960 года рождения. Кроме того, называются имена двух других российских граждан, названных "пособниками" нападавшего. Утверждается, что одна из них выехала в Украину.

Покушение на генерала Алексеева было совершено утром в пятницу 6 февраля в его доме в Москве. Около семи утра генерал вышел из квартиры, чтобы поехать на работу. На площадке Алексеев столкнулся с неизвестным, который, как утверждается, попал в дом, выдав себя за доставщика еды. Тот открыл огонь и ранил генерала в руку и ногу, а когда тот попытался отобрать пистолет, то и в грудь.

Алексеев был госпитализирован, вчера сообщалось, что он пришел в сознание. Глава МИД РФ Сергей Лавров назвал произошедшее "террористическом актом", попыткой сорвать переговоры и сбить США с курса на достижение справедливого урегулирования". Издание "Новини.LIVE" со ссылкой на источники в офисе президента Украины пишет, что покушение на генерала там тоже оценивают как попытку срыва мирных переговоров, но осуществлённую российской стороной.

По данным источников The Washington Post, западные спецслужбы не верят в причастность Украины в покушении на Алексеева. "Спецслужбы Украины совершали подобные нападения в прошлом, но с их стороны было бы настоящим безумием делать это сейчас", – заявил бывший высокопоставленный сотрудник разведки США.

В результате покушений в России в последние годы погибли несколько высокопоставленных военных, однако, как правило, речь шла не о стрельбе, а о взрывах.