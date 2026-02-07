СМИ: Задержан подозреваемый в покушении на генерала Алексеева

Российские правоохранительные органы задержали подозреваемого в совершённом 6 февраля покушении на замначальника Главного управления Генштаба российской армии (ГРУ) Владимира Алексеева. Об этом сообщают российские медиа, в том числе "Коммерсант", Baza и и "РЕН ТВ" со ссылкой на свои источники.

"Коммерсант" пишет, что подозреваемого уже доставили на допрос, а суд по мере пресечения ожидается в воскресенье 8 февраля. Уголовное дело было возбуждено по статьям о покушении на убийство и незаконном обороте оружия.

Телеграм-каналы Mash и Baza утверждают, что стрелявшего в генерала "везут из Дубая". Вместе с ним, по данным телеграм-каналов, задержан сообщник. О личности подозреваемого и предполагаемых заказчиках нападения пока нет информации.

Сам генерал, по данным телеграм-каналов, успешно перенёс операцию и пришел в сознание. Об этом написал в частности бывший депутат Верховной рады Украины Олег Царёв, который, как утверждается, является хорошим знакомым Алексеева.

Покушение на генерала Алексеева было совершено утром в пятницу 6 февраля в его доме в Москве. Около семи утра генерал вышел из квартиры, чтобы поехать на работу. На площадке Алексеев столкнулся с неизвестным, который, как утверждается, попал в дом, выдав себя за доставщика еды. Тот открыл огонь и ранил генерала в руку и ногу, а когда тот попытался отобрать пистолет, то и в грудь.

Украинские официальные лица покушение на Алексеева пока не комментировали. Российское следствие также не выдвигало версий. Глава МИД РФ Сергей Лавров назвал произошедшее "террористическом актом", попыткой сорвать переговоры и сбить США с курса на достижение справедливого урегулирования". Издание "Новини.LIVE" со ссылкой на источники в офисе президента Украины пишет, что покушение на генерала там тоже оценивают как попытку срыва мирных переговоров, но осуществлённую российской стороной. По данным источников The Washington Post, западные спецслужбы не верят в причастность Украины в покушении на Алексеева. "Спецслужбы Украины совершали подобные нападения в прошлом, но с их стороны было бы настоящим безумием делать это сейчас", – заявил бывший высокопоставленный сотрудник разведки США.

В результате покушений в России в последние годы погибли несколько высокопоставленных военных, однако, как правило, речь шла не о стрельбе, а о взрывах.

Один из источников WP считает наиболее вероятной версией, что покушение на Алексеева связано с внутренними российскими вопросами, упомянув в этой связи общение генерала с ныне покойным главой ЧВК "Вагнер" Евгением Пригожиным.