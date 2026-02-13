В Краматорске при российском ударе погибли трое братьев

В городе Краматорск Донецкой области Украины в результате российского удара вечером 12 февраля погибли трое братьев, один из которых малолетний, двое их родственников получили ранения. Об этом сообщила Донецкая областная прокуратура.

"В зоне поражения оказался жилой сектор. В результате прямого попадания средства поражения в частный дом погибли двое 19-летних юношей и их 8-летний брат", - говорится в сообщении. Ранения получила мать детей и их бабушка.

В ночь на 13 февраля российские военные с использованием беспилотников ударили по Одесской области, один человек погиб, еще шестеро получили ранения, из них трое в тяжелом состоянии. Об этом сообщил глава областной военной администрации Олег Кипер.

Целью удара, по его словам, стали объекты портовой, жилой, промышленной и энергетической инфраструктуры Одесской области. В порту повреждены склады с удобрениями, сообщает "Настоящее Время". В Одессе вновь возникли перебои с электричеством, тепло- и водоснабжением.

В Николаевской области в результате утренней атаки поврежден объект энергетической инфраструктуры, частично обесточены населенные пункты Баштанского района, сообщил глава Николаевской областной военной администрации Виталий Ким.

Украинские власти и международные организации квалифицируют удары по гражданской инфраструктуре и мирному населению как военные преступления, при этом российские власти заявляют, что атаки направлены на военные объекты.