Закрыть окно в Европу. Как Россия перестала быть европейской страной
В начале 18 века основатель Петербурга Петр I прорубил для России «окно в Европу». Триста лет спустя Путин это окно закрыл. С началом войны в Украине Россия окончательно порвала с европейскими институтами и нормами. Перестала ли Россия быть европейской страной? Повтор эфира от 28 января 2026 года.
Выпуски
-
05 ноября 2025
Путин-2036. Впереди 10 лет застоя и войны?
-
10 сентября 2025
Пытать по-русски. Как пытки стали орудием режима
-
-
-
19 марта 2025
Археология
-
12 марта 2025
Гренландская мечта