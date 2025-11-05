Ссылки для упрощенного доступа

Археология

Археология

Закрыть окно в Европу. Как Россия перестала быть европейской страной

Закрыть окно в Европу. Как Россия перестала быть европейской страной
Закрыть окно в Европу. Как Россия перестала быть европейской страной

В начале 18 века основатель Петербурга Петр I прорубил для России «окно в Европу». Триста лет спустя Путин это окно закрыл. С началом войны в Украине Россия окончательно порвала с европейскими институтами и нормами. Перестала ли Россия быть европейской страной? Повтор эфира от 28 января 2026 года.

