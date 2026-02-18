Госдепартамент: США и Россия не готовы негласно соблюдать СНВ-III

У Соединенных Штатов и России нет неформальной договоренности продолжать соблюдать положения Договора СНВ-III, действие которого истекло 5 февраля. Об этом заявил помощник Госсекретаря США Кристофер Яоу.

Он прокомментировал сообщение издания Axios, сообщившего несколько дней назад о том, что США и Россия близки к согласию относительно необходимости "продолжать соблюдать" Договор. "Я ничего не знаю о подобной договоренности", - заявил Кристофер Яоу отвечая на вопрос продолжают ли обе стороны негласно соблюдать СНВ-III, несмотря на прекращение его действия. По его словам, между двумя странами нет никакого "джентельменского соглашения" на этот счет.

Выступая в Гудзоновском институте в Вашингтоне, Яоу назвал отсутствие в Договоре положений об ограничении тактических ядерных вооружений и ограничении ядерного арсенала Китая его критическими недостатками. Мало того, Россия уклонялась от выполнения всех своих обязательств в рамках СНВ-III еще до истечения срока его действия, и теперь США "не ограничены лимитами Договора СНВ-III", подчеркнул помощник Госсекретаря США.

В своем выступлении Кристофер Яоу выразил беспокойство поведением Китая, который, по данным Соединенных Штатов, провел ядерные испытывания 22 июня 2020 года в нарушение Договора о запрете ядерных испытаний. Он обвинил Пекин в использовании технологий, затрудняющих выявление подземных испытаний ядерных зарядов небольшой мощности. Китай отрицает проведение подобных испытаний. Президент США Дональд Трамп заявил о готовности Соединенных Штатов возобновить ядерные испытания, если другие страны будут проводить тестирование ядерных зарядов даже небольшой мощности.

Действие Договора СНВ-III, ограничившего ядерные арсеналы Соединенных Штатов и России истекло 5 февраля нынешнего года. США отвергли предложение России продлить Договор на год, ссылаясь на отказ Москвы от проведении инспекций для проверки его выполнения. Вашингтон готов вести переговоры о заключении нового договора о контроле над ядерными вооружениями только при условии присоединения к нему Китая. Китай отвергает это требование, ссылаясь среди прочего на то, что ядерные державы Франция и Великобритания не являются участниками этого процесса.