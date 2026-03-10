"Время Свободы с Андреем Шароградским"

Удар по Брянску; обстрелы Славянска и Краматорска; война на Ближнем Востоке; операция Израиля в Ливане; снятие санкций с Индии; ЕС и рост цен на нефть и газ; ВСУ контратакуют в Днепропетровской области; Украина помогает в антидроновой защите; Зеленский о пропаганде РФ; 20 лет назад умер Милошевич