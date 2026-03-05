Ссылки для упрощенного доступа

Чиновники страшнее бешенства. В Сибири массово уничтожают скот

Чиновники страшнее бешенства. В Сибири массово уничтожают скот

В Сибири под предлогом борьбы с "опасными заболеваниями" массово изымают и уничтожают домашний скот. Владельцы утверждают, что их животные здоровы и выходят на протесты.

