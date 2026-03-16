Власти Кении заявили, что РФ прекратит вербовку кенийцев на войну

Власти Кении договорились с Москвой о прекращении участия кенийцев в войне против Украины. Об этом заявил министр иностранных дел Кении Мусалия Мудавади после переговоров с главой МИД России Сергеем Лавровым, передаёт Reuters.

По словам Мудавади, на встрече обсуждался "вопрос благосостояния кенийцев, находящихся в России, и, в частности, тех, кто участвует в специальной операции". "И я хочу ясно заявить, что мы пришли к соглашению: кенийцы не будут зачисляться [в армию РФ] через министерство обороны России - им больше не будет предоставлена возможность быть зачисленными. Дальнейшего набора не будет", — заявил министр.

Он добавил, что тем кенийцам, кто уже попал в российскую армию, будут оказаны некие консульские услуги. Перед встречей с Лавровым министр отмечал, что правительство "испытывает давление" со стороны семей завербованных кенийцев, но отметил, что власти Кении не хотят, чтобы партнёрство с Россией определялось исключительно вопросом о вербовке кенийцев на войну. "Отношения между Кенией и Россией гораздо шире, чем это", — сказал он.

Лавров при этом заверил, что граждане Кении воюют на стороне России якобы добровольно и сами подписали контракт с российским Минобороны.

В феврале 2026 года в парламенте Кении представили отчёт разведки: Россия завербовала на войну более тысячи кенийцев. Это в пять раз больше, чем ранее предполагали власти Кении. В начале марта в стране прошла демонстрация: люди потребовали от властей выяснить судьбу пропавших без вести родственников.

В феврале 2026 года СМИ сообщали, что Россия ограничила набор наёмников из ряда так называемых дружественных стран. Это могло стать результатом дипломатических контактов с этими государствами.