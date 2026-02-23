"Важные истории": Россия прекратила вербовку наёмников из ряда стран

Российские вербовщики получили от властей "чёрный список" стран, откуда теперь "запрещено" вывозить наёмников для участия в войне в Украине, заметили в группах и чатах вербовщиков "Важные истории". Информацию изданию подтвердил один из крупных региональных центров по поиску наёмников, пишет "Настоящее Время".

По сообщениям вербовщиков, список насчитывает 36 стран. Он включает, в основном африканские, арабские страны и другие "дружественные" России государства. В их числе Китай, Индия, Бразилия, ЮАР, Турция, Куба, Афганистан, Иран, Венесуэла. Наиболее раннее упоминание списка издание обнаружило в тикток-аккаунте наёмника из Ганы Келвина Эджира. Он служил в российской армии, а теперь рекламирует контракт с Минобороны России для африканской аудитории.

Кто и на каком уровне принимал эти решения - неизвестно, но издание предполагает, что это могло стать результатом дипломатических контактов. С 2024 года к российским властям обращались Непал, Индия и Шри-Ланка с просьбами прекратить вербовку их граждан. Со стороны России пообещали не вербовать граждан Индии и Шри-Ланки.

В ноябре 2025 года с аналогичным требованием выступила Иордания, после чего и эта страна, как утверждается, попала в стоп-лист.

В феврале в список могли добавить еще несколько стран. По данным блогера из Ирака Мустафы аль-Ясари, ссылающегося на российского офицера, под запрет попали Аргентина, Ирак, Йемен, Камерун, Колумбия, Ливия и Сомали, однако в центре отбора на контракт пока не подтвердили расширение списка.

Также в стоп-лист попала Кения, откуда на фронт были завербованы сотни граждан. "Настоящее Время" писало, как в Кении расследуют схему вербовки граждан страны на войну против Украины. Выжившие кенийцы рассказывали, что российские военные отправляли их в штурмы.