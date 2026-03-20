Франция задержала танкер Deyna, входящий в теневой флот РФ

Французские ВМС задержали в Средиземном море танкер российского так называемого теневого флота, сообщил 20 марта президент Франции Эммануэль Макрон в социальной сети X.

"Сегодня утром французский флот задержал в Средиземном море ещё одно судно из теневого флота – ​Deyna. Война в Иране не отвлечёт Францию от поддержки Украины, где продолжается агрессивная война со стороны России", – написал он.

Сообщается, что операция была осуществлена при поддержке Британии.

Согласно данным сервиса Marine Traffic, судно ходит под флагом Мозамбика. Танкер 2 января 2026 года вышел из индийского порта Сикка и 26 марта должен был прибыть в египетский Порт-Саид. В морской префектуре Франции сообщили, что судно шло из российского порта Мурманск и подозревается в использовании ложного флага. Это, как отмечается, подтвердили инспекторы, которые поднялись на борт танкера.

В соответствии с международным правом и по запросу прокурора Марселя танкер будет доставлен на стоянку для проведения проверки, говорится в пресс-релизе префектуры. Операция, сообщают французские власти, была проведена в сотрудничестве с союзниками, в том числе с Великобританией, которая участвовала в слежении за судном.

Танкер Deyna предназначен для перевозки сырой нефти. Он находится под санкциями Соединенных Штатов, ЕС, Швейцарии, Великобритании, Канады и Украины.

В январе 2026 года Франция и союзники задержали в Средиземном море судно Grinch, а феврале оно был отпущено со штрафом в "несколько миллионов евро" за неспособность обосновать использование флага. В конце сентября 2025 года французские военные задержали танкер Boracay, но позднее также отпустили его. Оба этих судна также считаются танкерами российского теневого флота, который Россия использует для обхода введённых санкций и ограничений на продажу нефти.