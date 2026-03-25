СМИ: США направили Ирану план из 15 пунктов по прекращению войны

Соединенные Штаты направили Ирану план из 15 пунктов по прекращению войны, сообщают израильский 12-й канал и The New York Times со ссылкой на двух чиновников. Официально Вашингтон не подтверждал и не опровергал эту информацию. Президент США Дональд Трамп заявлял, что с Ираном в последние дни ведутся переговоры. Тегеран это отрицает.

По данным 12-го канала, документ предусматривает отказ Ирана от разработки ядерного оружия и обогащения урана; передачу запасов обогащённого урана и всей информации Международному агентству по атомной энергии; ликвидацию ядерных объектов в Натанзе, Исфахане и Фордо; отказ от финансирования аффилированных группировок; открытие Ормузского пролива для свободного судоходства; ограничение выпуска ракет, уменьшение их дальности и использование их только в целях самобороны.

Издание обращает внимание, что пока неясно, насколько широко этот план был распространен среди иранских чиновников и примут ли Иран и Израиль его в качестве основы для переговоров. Однако передача документа Ирану, как отмечается, показала, что администрация Трампа наращивает усилия по завершению войны.

Ключевым посредником между США и Ираном, по данным The New York Times, стал командующий сухопутными войсками Пакистана Асим Мунир, который в 2025 году дважды встречался с президентом Дональдом Трампом. Считается, что фельдмаршал Мунир поддерживает тесные связи с Корпусом стражей исламской революции (КСИР) Ирана, что позволяет ему передавать сообщения между воюющими сторонами.

Иранские требования

The Wall Street Journal со ссылкой на источники пишет, что КСИР, укрепивший свои позиции во власти Ирана, выдвинул свои требования, диаметрально противоположные заявленным требованиям США. Среди них закрытие всех баз США в Персидском заливе, выплата репараций за нападение на Иран, взимание платы с проходящих через Ормузский пролив судов, прекращение израильских ударов по ливанской группировке "Хезболла" (признана в США террористической), отмена санкций против Ирана и сохранение ракетной программы.

Посредники из Турции, Египта и Пакистана, по данным газеты, настаивают на организации встречи между американскими и иранскими официальными лицами в течение следующих 48 часов, но стороны пока не согласились на это.

Ситуация с Ормузским проливом

Трамп ранее заявил, что американская администрация ведет переговоры с "нужными людьми" в Иране с тем, чтобы достичь договорённости, которая позволит прекратить боевые действия. "Они очень хотят заключить сделку", – заверил он.

По словам президента США, Тегеран пошел на крупную уступку Вашингтону в энергетической сфере. Он назвал это позитивным событием и намекнул, что уступка связана с Ормузским проливом – ключевым маршрутом поставок на мировой рынок нефти из стран Персидского залива. Иран фактически заблокировал этот пролив после начала американо-израильской военной операции против него в конце февраля.

Financial Times писал, что МИД Ирана разослал странам-членам Международной морской организации письмо, которым разрешает "невраждебным судам" проходить через Ормузский пролив "в координации с иранскими властями". В письме сказано, что Тегеран принял меры "для предотвращения использования агрессорами и их сторонниками Ормузского пролива для проведения враждебных операций".