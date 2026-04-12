Выборы в Венгрии: побеждает "Тиса", Орбан терпит поражение

На парламентских выборах в Венгрии, которые прошли 12 апреля, по предварительным данным подсчёта голосов побеждает оппозиционная партия "Тиса" во главе с Петером Мадьяром.

Как написал Мадьяр вечером в воскресенье, премьер-министр, лидер правящей партии "Фидес" Виктор Орбан уже поздравил его с победой по телефону.

Впоследствии Орбан выступил перед своими сторонниками, назвал результат выборов ясным и отметил, что поздравил победившую партию.

Петера Мадьяра уже поздравляют с победой европейские лидеры, в частности это сделал президент Франции Эммануэль Макрон. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен написала, что "Венгрия выбрала Европу".

Согласно данным, опубликованным национальной избирательной комиссией, по итогам подсчёта более 50% голосов "Тиса" может претендовать на 136 мест в 199-местном парламенте, это конституционное большинство. Как следует из опубликованных данных, перевес "Тисы" связан главным образом с лидерством её кандидатов в одномандатных округах, но и по партийным спискам сторонники Мадьяра уверенно лидируют.

За полчаса до закрытия участков явка составила более 78%, более чем на 10 процентов больше, чем на прошлых выборах. Речь идёт о рекордной явке как минимум за последние 20 лет.

Официальные экзит-поллы не публиковались. По большинству опросов перед выборами "Тиса" лидировала.

Выборы важны для Европы и Украины

Выборы в Венгрии многие комментаторы рассматривали как крайне важные в контексте ситуации в ЕС и поддержки Украины. Правительство Орбана конфликтовало с Киевом.

Главная борьба развернулась между правящей партией "Фидес" во главе с 62-летним премьер-министром Виктором Орбаном и оппозиционной правоцентристской партией "Тиса" под руководством 45-летнего Петера Мадьяра.

Орбан позиционирует себя как правый национально ориентированный политик, защитник традиционных ценностей. Оппоненты обвиняют его в авторитарных тенденциях и пророссийской позиции. В последние месяцы обострились споры между Будапештом и Киевом, из-за чего Венгрия в частности блокировала выделение Украине кредита ЕС.





Вице-президент США Джей Ди Вэнс на прошлой неделе посетил Будапешт и поддержал Орбана. Президент США Дональд Трамп также заявил о "полной и безоговорочной" поддержке действующего премьера. Они поддерживают Орбана как идеологического союзника.

Перед выборами в СМИ были опубликованы записи телефонных разговоров Орбана и главы МИД Венгрии с российскими лидерами, на основании которых оппоненты Орбана, в том числе ряд политиков из других стран ЕС, обвинили венгерского премьера в слишком тесном сотрудничестве с Москвой. Представители властей Венгрии не отрицали подлинность прослушек, заявив, что действуют в национальных интересах.

Кто такой Петер Мадьяр

Мадьяр – бывший соратник Орбана, перешедший в оппозицию в 2024 году. Его кампания сосредоточена на внутренних проблемах – состоянии здравоохранения, транспорте и борьбе с коррупцией, а также на сближении с Брюсселем. Он заявлял о поддержке Украины, но в то же время и о разногласиях с Киевом. Он критически высказывался о политике Кремля и отмечал готовность к сохранению дружественных отношений с США.

Партия "Тиса" возникла в 2020 году и до прихода в неё в 2024 году Мадьяра была "спящей". Мадьяр взял её под руководство, чтобы обойти регистрационные барьеры и успеть на выборы в Европарламент 2024 года. В результате "Тиса" набрала 29,6% голосов и получила семь из 21 венгерского мандата, заняв второе место после "Фидес" (44,8%). С июля 2024 года Мадьяр — официальный председатель партии, депутат Европарламента (фракция Европейской народной партии).



