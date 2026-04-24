"Время Свободы с Андреем Шароградским"

01:12 Сорокалетие Чернобыльской катастрофы 09:09 Министерство обороны отрицает, что заставляет студентов подписывать контракты на службу в беспилотных войсках 12:09 Генеральный штаб ВСУ принял меры в связи с жалобами на плохое снабжение солдат 14 бригады, командир бригады уволен 15:14 Владимир Зеленский поддержал идею проведения в Азербайджане очередного раунда переговоров по Украине 16:57 Открытие памятника в Пхеньяне участникам «Зарубежной военной операции» 17:58 Потери «Африканского корпуса» минобороны России в Мали 21:34 Стрельба во время ужина Ассоциации журналистов, аккредитованных в Белом доме 24:24 Режиссер Юрий Мамин объявлен «иностранным агентом»