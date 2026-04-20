В Новосибирской области уволили министра сельского хозяйства

Министр сельского хозяйства Новосибирской области Андрей Шинделов отправлен в отставку. Об этом сообщил губернатор региона Андрей Травников.

По его словам, поводом для увольнения стали "накопившиеся сигналы и претензии по различным направлениям работы". В частности, как было отмечено, в области "впервые за многие десятилетия" были зафиксированы "опасные заболевания животных" (какие именно, Травников не сказал). Губернатор отметил и "неоперативность доведения мер господдержки для сельхозпроизводителей".

В марте нынешнего года в Новосибирской области и в ряде соседних регионов власти начали массово изымать крупный рогатый скот у местных жителей. Это привело к протестам и вызвало большой резонанс, в том числе и за пределами регионов. Власти ссылались на обнаружение эпизоотических очагов пастереллёза и бешенства. Местные жители утверждали, что у их скота нет никаких признаков заболевания, и протестовали против того, что власти изымают и убивают скот без необходимых документов и анализов. В селах Козиха и Новопичугово местные жители перекрыли дороги, однако власти подавили акции, а несколько фермеров получили административные штрафы.

К середине марта очаги заболеваний были зарегистрированы уже в десяти регионах России, включая, помимо Новосибирской области, Томскую, Омскую, Свердловскую, Самарскую и Пензенскую, Забайкалье, Республику Алтай, Якутию и Чувашию. В Чувашии был введен карантин на ряде территории.

За два неполных месяца в Новосибирской, Омской, Пензенской, Томской, Самарской областях, Хакасии, Калмыкии, Удмуртии и Алтайском крае были забиты 90,5 тысяч голов, подсчитал центр "Аналитика. Бизнес. Право".

Позднее появились сообщения о том, что причиной принимаемых мер могло стать распространение ящура. Косвенно на это может указывать неожиданная вспышка ящура на северо-западе Китая. При эпидемии ящура действительно требуется массовый забой животных. Но ящур в официальной справке об эпизоотической обстановке в Новосибирской области даже не упоминался.

1 апреля принадлежащий правительству Новосибирской области телеканал "ОТС" выпустил видео, на котором люди без имён, в субтитрах охарактеризованные как "фермеры", выражают полное согласие с изъятием своего скота и заверяют, что всё прошло по закону и они довольны полученными компенсациями. Жители, однако, рассказали Сибирь.Реалии, что на камеру хвалили действия властей только зависимые от них бюджетники.