"Убили и сами себя поблагодарили еще". В Новосибирской области сняли ролик о "счастливых" фермерах

В начале апреля в интернете распространилось видео: на нём люди из сёл Новосибирской области, где в марте проходил массовый забой скота, благодарят власти за то, как быстро и организованно им выплачивают компенсации.

Однако фермеры, которые жили за счет уничтоженных хозяйств, рассказали редакции Сибирь.Реалии о том, что на камеру хвалили действия властей только зависимые от них бюджетники. Среди них: директор школы, руководитель сельского клуба, разнорабочий сельской администрации и бухгалтер. Те же, кто реально пострадал от массового забоя скота, до сих пор не получили компенсации в полной мере и уже подготовили иски о незаконных действиях властей.

"Не с дулом же у виска стояли перед ними?"

Видео вышло в паблике телеканала "ОТС", принадлежащего правительству Новосибирской области во "ВКонтакте" 1 апреля:

"Изъятие скота происходило со всеми нормами", – говорит в кадре мужчина, подписанный "житель села Козиха".

"Утром акты сдали, вечером уже на счет деньги поступили", – радуется другой из Новоключей.

"Помощь была оказана вовремя", – уверяет женщина на фоне школьной доски.

"Мы восстановим свое поголовье. На это надо время, но все будет сделано", – заключают участники видео.

Все они в титрах представлены просто как жители сел Козиха, Новоключи, Чернокурья и Гнедухино, где проходили наиболее активные протесты против массового забоя скота.

Власти прокомментировали ролик сообщением о том, что прием заявлений на компенсации завершен. Они отчитались, что выплаты на сегодня получили более 270 семей. О том, что фермеров в течение марта задерживали и штрафовали, а коров сжигали живьем, на правительственном телеканале не упомянули.

Фермеры, которые вынуждены были отдать своих животных на уничтожение без каких-либо внятных объяснений, теперь говорят, что возмущены этими съёмками.

– Да, это наши соседи, – говорит Олеся из Козихи (имена спикеров изменены по соображениям безопасности –СР). – Вот самый первый мужчина – директор сельского клуба, Сергей Зяблицкий. У него была-то всего пара баранов. Вторая, что у доски стоит – директор козихинской школы, Ольга Холодова, она еще ставку учителя географии совмещает и преподавателя музыки. В общем, есть что терять человечку. Но все же не с дулом же у виска стояли перед ними? Зачем участвовать в этом фарсе? Где реальные фермеры, у которых отняли дело жизни? Нету их на этом видео.

Те жители сел, которые в попытке отстоять хозяйство, преграждали дорогу полицейским и ветврачам, рассказали Сибирь.Реалии, что к ним с предложениями поучаствовать в записи видео не обращались.

– После директрисы там замглавы администрации соседнего села, подсобный рабочий и бухгалтерша местной администрации. Как только язык повернулся такое говорить: "Всем довольны, происходило со всеми нормами". Мы же лично с Серегой [директор клуба] обсуждали, что незаконно это было – распоряжения за подписью губернатора и с указанием причины – конкретного заболевания – не было. Это нарушение грубейшее. А как это все провели? С автоматами к нам зашли, угрожали и шантажировали. Животину слегка усыпили и жгли их, жгли по-живому. Ведь все ты знаешь, су**н сын, с какими "нормами"? – возмущает Станислав из Ордынского района Новосибирской области. – Врет, потому что держится за свое теплое местечко! С**а, еще я этих отморозков не благодарил за то, что нагло отобрали скот. Убили и сами себя поблагодарили еще. И с нами поступили не лучше, чем с нашими коровами. Мне до сих пор ничего не выдали. Моему другу из Козихи 50 тысяч рублей за тушу заплатили. Он за эти деньги сейчас пять телят сможет купить. И через полтора-два года хоть что-то заработать. Как жить эти два года?

Возможно, ящур

Жители Козихи начали возмущаться принудительным убоем скота в начале марта. Но изъятие домашних животных у фермеров других регионов началось еще в конце 2025 года. В Республике Алтай, Бурятии и Забайкалье о первых очагах пастереллеза объявили к середине января. В Алтае зараженными к февралю объявили 70 территорий, а в Новосибирской области о первых случаях пастереллеза в Черепановском и Карасукском районах сообщили 10 февраля.

Режим чрезвычайной ситуации в Новосибирской области был официально введен 16 марта. Власти объясняли распространение болезни аномальными морозами, ослабившими иммунитет животных и контактами с дикими носителями.

К середине марта очаги заболеваний были зарегистрированы уже в десяти регионах России, включая, помимо Новосибирской области, Томскую, Омскую, Свердловскую, Самарскую и Пензенскую, Забайкалье, Республику Алтай, Якутию и Чувашию. В Чувашии был введен карантин на ряде территории.

За два неполных месяца в Новосибирской, Омской, Пензенской, Томской, Самарской областях, Хакасии, Калмыкии, Удмуртии и Алтайском крае были забиты 90,5 тысяч голов, подсчитал центр "Аналитика. Бизнес. Право". По его оценкам, прямой ущерб фермерам составил 1,59 млрд рублей, дополнительные потери – 368,2 миллиона рублей.

При этом власти скрыли, что именно стало причиной уничтожения скота. 18 марта в Новосибирскую область прибыла специальная рабочая группа во главе с руководителем Россельхознадзора Сергеем Данквертом. Он заявил, что жесткие меры были вызваны тем, что из-за мутаций пастереллез приобрел нестандартную форму. Его распространение необходимо сдерживать для "сохранения и обеспечения продовольственной безопасности страны", заявил Данкверт. По словам Юрия Шмидта, руководителя Новосибирского областного центра ветеринарно-санитарного обеспечения, речь идет о геморрагической форме пастереллеза, которая требует именно умерщвления поголовья.

Пастереллез – это острое инфекционное заболевание бактериального происхождения, которое вызывают микробы Pasteurella. В основном болезнь поражает животных (крупный рогатый скот, птиц, грызунов). Заболевание может быть опасно и для человека, но такие случаи регистрируются редко. Инфекция поражает кожу, легкие и суставы, вызывает лихорадку, интоксикацию и сепсис. Подобные симптомы жители Новосибирской области и республики Алтай у своих животных не наблюдали.

– Кожа чистая была и у коров, и у свиней, слизистые на глазах – тоже, – говорит Анна из Чернокурьи. – Никакой лихорадки. При этом они даже не внесли в документ, который мой родственник как владелец подписывал, информацию о заболевании. Пастереллез объявили только на словах. А когда Петр стал возмущаться, что его же вылечить можно, ему просто начали угрожать арестом, если он не даст доступ к хлеву.

Секретность, которой придерживаются власти, спровоцировала слухи: люди подозревают, что в регионе распространяется более опасная болезнь – ящур. При эпидемии ящура действительно требуется массовый забой животных. Но ящур в официальной справке об эпизоотической обстановке в Новосибирской области даже не упоминается.

Источник в животноводческой отрасли и врач-эпизоотолог, судебный эксперт по ветеринарии Светлана Щепеткина в разговоре с Forbes предположил, что причиной такой секретности со стороны властей могли стать опасения, что новости о вспышке ящура, опасного вирусного инфекционного заболевания, остановят экспорт.

"Мы не можем ничего утверждать на 100%, не представлен ни один результат анализов, а без них все утверждения о той или иной болезни, наличии или отсутствии вакцинации являются голословными, – сообщила Forbes эксперт по ветеринарии Светлана Щепеткина. – Но, чтобы определить, есть ли возбудитель болезни или защитные поствакцинальные антитела, достаточно взять кровь на исследования, их можно провести за несколько часов. Несмотря на просьбы, владельцам животных отказали в предоставлении результатов анализов и независимой ветеринарной экспертизе, что говорит в пользу того, что официальная заявленная властями версия – мутировавший пастереллез – далека от правды".

"Новая газета Европы" ссылается на свой разговор с представителем агрохолдинга, который ведет бизнес на территории Новосибирской области и пожелал сохранить анонимность. Он утверждает, что России началась эпидемия ящура. По словам источника, крупные хозяйства ещё в феврале столкнулись с признаками ящура, подтвердили их через ветслужбы и начали уничтожать поголовье сами, поскольку это стандартная мера при такой инфекции. При этом действия властей также больше соответствуют протоколам борьбы с ящуром, чем с пастереллёзом, который обычно лечится и не требует тотального уничтожения животных.

Россия в 2025 году получила статус страны, свободной от ящура, и его утрата может привести к запрету экспорта мяса и молочной продукции и серьезным потерям для отрасли. Поэтому власти, как предполагается, избегают официального признания вспышки. "Пока чиновники не признают этого, больше половины регионов не cмогут начать применять прививки для профилактики. Бизнес опасается мора скота по всей стране", – говорит собеседник издания.

Между тем Минсельхоз США в своем докладе информирует о том, что власти России могут скрывать вспышку ящура на фоне массового изъятия и убоя скота в регионах. Ведомство ссылается на локальные источники и торговые контакты. По оценке USDA, те меры, которые предпринимаются российскими властями, нетипичны для пастереллеза. В случае подтверждения ящура это может грозить России ограничениями на экспорт мясной и молочной продукции.

Ранее агентство Reuters сообщило со ссылкой на Минздрав Китая о вспышке ящура в двух стадах крупного рогатого скота в северо-западных регионах страны. По данным агентства, власти Китая проводят забой больных животных в двух стадах в провинции Ганьсу и Синьцзян-Уйгурском автономном районе, граничащем с российской Республикой Алтай. Ящур обнаружили у 219 голов скота среди более чем шести тысяч.

Reuters уточняет, что у скота выявлен штамм SAT1 – вакцины китайского производства против него не действуют. Власти предположили, что он мог попасть в Китай из-за границы.

"Зона закрытая"

Ещё в конце марта фермеры начали обращаться в Арбитражный суд Новосибирской области. Иски подали владельцы хозяйств, оказавшихся в карантинных зонах, где животных изымали и уничтожали.

Так, 6 марта компания "Сибирский колос" из села Новопичугово потребовала признать незаконным распоряжение №485-Р-2026 от 5 марта – о расследовании причин инфекционных и массовых неинфекционных заболеваний. Ответчиком выступает региональное управление Роспотребнадзор. Компания также просила ввести обеспечительные меры, но суд отказал.

11 марта "Сибирский колос" подал ещё один иск – уже к правительству Новосибирской области. В нём оспаривается распоряжение №168-рп ДСП от 6 марта, касающееся изъятия животных и продукции животного происхождения при ликвидации очага особо опасной болезни.

18 марта в суд обратилось фермерское хозяйство "Водолей" из села Козиха. Фермеры требуют признать недействительным ненормативный правовой акт. Ответчиками указаны областное управление ветеринарии, управление ветеринарии Ордынского района и районная администрация.

– Предварительное заседание будет только 16 апреля, посмотрим, может, тоже подключимся. Но пока надежды мало, – признается Василий из села Козиха. – К нам тут адвокаты приезжали, так их чуть не переехали. Потом задержали. Так что суды, не думаю, что будут справедливыми.

По словам жителей, в Новосибирской области чиновники и полиция превращают сёла Ордынского района, где проводился массовый забой скота, "в закрытую зону".

– Все семьи уже сдали свой скот. А они все еще держат "карантин". И под этим предлогом они всех – блогеров, активистов, адвокатов, вышвырнули за пределы Ордынского, – говорит Олег, живущий в одном из сел района. – Хотя те приехали помогать бесплатно. В том числе с судами. В суд? Может, и пошел бы. Если бы помогли.

По словам самих активистов, на въезде в село Новопичугово на пропускном пункте им заявили, что они могут въехать, но потом въезд запретили.

– Глава администрации Новопичугово стал орать и угрожать полицией. Якобы карантин еще не снят. Никаких документов о действии режима карантина нам не предоставили, – рассказал Матвей. – Да, мы стояли ждали, требовали показать, но потом приехали полицейские. "Даем вам пять минут или заберем с собой".



