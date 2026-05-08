Министр обороны Латвии: залетающие в страну дроны надо сбивать

Министр обороны Латвии Андрис Спрудс признал обоснованность критики, звучащей в адрес военного ведомства в связи с тем, что не были сбиты беспилотники, залетевшие в воздушное пространство Латвии в ночь на 7 мая. Один из беспилотников упал на территории нефтебазы в городе Резекне. Пожар был быстро потушен, поскольку резервуары были пусты. Место падения второго дрона до сих пор не обнаружено.

Ранее латвийские военные утверждали, что не сбивали дроны из соображений безопасности. Спрудс, однако, заявил, что "дроны нужно сбивать", и отметил, что ответственность за то, что этого не произошло, лежит в том числе на нём. По словам министра, если Сейм примет решение отправить его в отставку, он с уважением к этому отнесётся.

Премьер-министр Латвии Эвика Силиня вызвала Спрудса на разговор 11 мая, отметив, что не удовлетворена действиями военных.

Всего в Латвию со стороны России залетело от трёх до пяти беспилотников. Основная версия заключается в том, что речь шла об украинских дронах, направленных для ударов по России. Они, однако, или сбились или были сбиты с курса российской системой РЭБ. В последнее время произошло несколько подобных инцидентов в Латвии и соседней Эстонии.

Латвийские власти подчёркивают, что считают ответственной за эту ситуацию Россию, поскольку именно она ведёт агрессию против Украины, а Украина наносит удары в ответ. В МИД Латвии накануне был вызван временный поверенный в делах России.

Полиция Латвии также обращает внимание на распространение в соцсетях фейковых новостей в связи с инцидентами. В частности, 7 мая распространялись утверждения о том, что украинский дрон якобы поразил в Латвии пассажирский поезд. На самом деле, пожар, при котором никто не пострадал, возник из-за неисправности самого поезда, никакого удара по нему не было.