"Время Свободы с Андреем Шароградским"

01:10 Обращение Андрея Звягинцева к Владимиру Путину и заявления Путина о необходимости войны против Украины 03:45 Число жертв удара по Старобельску выросло до 21, Песков поздравил МИД и Минобороны РФ с организацией поездки в город сотрудников иностранных СМИ 06:34 Удар России по Украине с применением ракеты «Орешник». Обращение Владимира Зеленского. «Ура» в исполнении Путина 08:43 Заседание Совета Безопасности ООН в связи с ударом по Старобельску 12:43 Звонок Эммануэля Макрона Александру Лукашенко 17:49 США и Иран заявляют о прогрессе в переговорах о мирном соглашении 20:12 Екатерина Барабаш о фильме Звягинцев «Минотавр» 21:57 85 лет со дня рождения Олега Даля