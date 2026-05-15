36 стран намерены присоединиться к работе Трибунала по агрессии РФ

В столице Молдовы Кишинёве на заседании Комитета министров Совета Европы было принято решение об утверждении Расширенного частичного соглашения о создании руководящего комитета Специального трибунала по преступлению агрессии против Украины. 36 стран мира, а также Европейский союз, заявили о намерении присоединиться к соглашению, сообщает Украинская служба Радио Свобода.

Поскольку Россия не является участником Римского статута, Международный уголовный суд в Гааге не может преследовать высшее политическое и военное руководство России по обвинению в агрессии против Украины. О намерении создать отдельный трибунал, в котором рассматривались бы обвинения не в конкретных военных преступлениях, а непосредственно в самой вооружённой агрессии, было объявлено в прошлом году. Принятое 15 мая решение, как подчеркнул МИД Украины, это один из ключевых шагов на пути к реальному созданию трибунала. Глава МИД Украины Андрей Сибига отметил, что "Специальный трибунал стал юридической реальностью", и заявил, что президент России Владимир Путин и другие российские руководители "сегодня получили свой билет в Гаагу".

Намерение принять участие в соглашении о трибунале выразили 34 государства-члена Совета Европы (большинство стран ЕС, а также Украина, Молдова, Великобритания и ряд других европейских стран), а также Австралия и Коста-Рика.

Теперь необходимо принять меры по реализации этого политического обязательства, обеспечив функционирование и финансирование трибунала. Время, когда Россия должна быть привлечена к ответственности за агрессию, стремительно приближается", – заявил генеральный секретарь Совета Европы Ален Берсе.

В Совете Европы также сообщили, что Нидерланды согласились принять "первоначальную фазу" работы трибунала в Гааге.

Президент Украины Владимир Зеленский и генеральный секретарь Совета Европы 25 июня 2025 подписали соглашение о Специальном трибунале для расследования преступления агрессии против Украины. В Киеве рассчитывают, что фактически трибунал может быть создан уже в 2027 году. Об этом написала заместитель главы Офиса президента Украины Ирина Мудрая. "Впервые после Нюрнберга и Токио появляется особый механизм ответственности за развязывание агрессивной войны", - пишет она. Предполагается, что трибунал сможет выносить решения и в отстутствие обвиняемых, заочно.

Власти России не признают юрисдикцию международных судебных органов, в которых она не участвует.