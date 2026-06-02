21-й пакет санкций ЕС может затронуть "Лукойл" и "Роснефть"

21-й пакет санкций в отношении России, который сейчас готовят страны ЕС, по всей видимости не будет включать в себя полный запрет на предоставление морских услуг, связанных с транспортировкой российской нефти. Об этом со ссылкой на источники пишет издание Politico, по данным которого пакет могут согласовать уже на следующей неделе.

При этом он всё же будет включать в себя меры против российского нефтяного сектора. Речь идёт о санкциях против компаний "Лукойл" и "Роснефть", а также расширении списка подсанкционных судов российского теневого флота и борьбу с оказанием им различных услуг, включая страховые.

В отношении "Роснефти" в ЕС сейчас введён запрет на сделки, а санкции против "Лукойла" пока затронули только дочерние компании. В 21-м пакете санкции против этих компаний могут быть ужесточены - вплоть до заморозки всех их активов на территории ЕС.

Теневому флоту во вторник посвящено расследование Politico, из которого следует, что танкеры, входящие в этот флот, несмотря на санкции, получают необходимые страховые услуги через посредников, которые в том числе связаны с европейскими организациями, которые оказывают услуги по перестрахованию. Это усложняет реализацию санкционной политики.

Ожидается, что в новом пакете будет также закреплён потолок цен на российскую нефть, скорее всего он сохранится на нынешнем уровне $44,10 за баррель, несмотря на повышение цен на мировом рынке в связи с конфликтом на Ближнем Востоке. Технически "потолок" является запретом для европейских компаний предоставлять услуги по страхованию и транспортировке нефти, стоимость которой превышает пороговое значение.

Как пишет Politico, обсуждается также возможность включения в санкционный список патриарха РПЦ Кирилла. При Викторе Орбане этот шаг блокировала Венгрия, однако сейчас эта позиция может измениться.



