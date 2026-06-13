Ссылки для упрощенного доступа

Все сайты РСЕ/РС
Эфир
site logo site logo
Предыдущий Следующий
Новость часа

Грани времени

От Абрамовича до Патриарха Иерусалимского | Как рухнет топливный рынок России

От Абрамовича до Патриарха Иерусалимского | Как рухнет топливный рынок России
Embed
От Абрамовича до Патриарха Иерусалимского | Как рухнет топливный рынок России

No media source currently available

0:00 0:59:00 0:00
Скачать медиафайл

Итоги недели подводит Мумин Шакиров. НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН, РАСПРОСТРАНЕН И(ИЛИ) НАПРАВЛЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ШАКИРОВЫМ МУМИНОМ ШАКИРОВИЧЕМ, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ШАКИРОВА МУМИНА ШАКИРОВИЧА. 18+

• Война в Украине и старые-новые дипломаты Трампа и Путина

• Провал миссии Абрамовича. Сумеет ли европейская тройка Макрон–Стармер–Мерц заставить Путина сесть за стол переговоров?

• «Пять пунктов» мира из Лондона

• Бензиновый кризис на юге России: грозит ли рынку полный коллапс или ситуацию смогут спасти поставки из Беларуси?

• Беспилотники ВСУ продолжают разрушать НПЗ и нефтетерминалы

Итоги недели Мумин Шакиров подводит с дипломатом Борисом Бондаревым, польским журналистом Зигмунтом Дзенчоловски, экс-премьерминистром России Михаилом Касьяновым и аналитиком по нефти и газу Борисом Аронштейном.

АРХИВ ВИДЕО Список радиопрограмм
XS
SM
MD
LG