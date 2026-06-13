От Абрамовича до Патриарха Иерусалимского | Как рухнет топливный рынок России

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Итоги недели Мумин Шакиров подводит с дипломатом Борисом Бондаревым, польским журналистом Зигмунтом Дзенчоловски, экс-премьерминистром России Михаилом Касьяновым и аналитиком по нефти и газу Борисом Аронштейном.