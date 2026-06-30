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"Время Свободы с Андреем Шароградским"

"Время Свободы с Андреем Шароградским"
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"Время Свободы с Андреем Шароградским"

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Информационный дайджест «Время Свободы с Андреем Шароградским». Среда, 1 июля 01:09 Александр Сырский: Россия может атаковать Черниговскую область. Валерий Залужный подтвердил Владимиру Зеленскому, что будет баллотироваться в президенты 05:39 Биньямин Нетаньяху побывал на занятой ЦАХАЛ территории на юге Ливана. Переговоры между США и Ираном о судоходстве в Ормузском проливе продолжаются 10:05 Верховный суд США признал незаконным указ Дональда Трампа, ограничивающий предоставление американского гражданства по праву рождения на территории Соединенных Штатов 16:01 Эльвира Набиуллина вновь дала понять, что не собирается выполнять пожелание Владимира Путина заметно понизить ключевую ставку по кредитам 19:32 Зачем сразу две яхты, которыми любит пользоваться Путин, направились в турецкие порты 22:27 130 лет со дня рождения Павла Антокольского

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