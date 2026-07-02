Информационный дайджест «Время Свободы с Андреем Шароградским». Пятница, 3 июля 01:30 Число погибших при российском ударе по Киеву достигло 30 человек 04:15 Европейские страны осудили Россию, Владимир Зеленский просит европейских партнеров больше помогать системами ПВО 09:38 Нехватка бензина ведет к подорожанию товаров и продовольствия в России 13:49 «Топливный туризм» из России в Казахстан и его угроза для казахстанской экономики 18:42 В США 4 июля отмечают 250 День независимости, в Иране начинаются похороны аятоллы Али Хаменеи 25:53 Александр Генис об Америке и эмигрантах