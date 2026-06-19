Путин в тумане

Федеральные телеканалы проигнорировали атаку дронов на Москву в своих итоговых выпусках новостей. 18 июня ВСУ нанесли самый масштабный с начала войны удар по Москве, главной целью которого стал нефтеперерабатывающий завод в Капотне.

Владимир Зеленский призывает Владимира Путина остановить войну – в противном случае, по его словам, удары продолжатся. При этом президент Украины считает, что без участия Европы переговоры с Москвой невозможны.

В российском МИДе говорят, что Россия "не отказывается от контактов ни с кем", но Кремль воспринимает Европу как сторону, заинтересованную в поражении России. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков открыто заявляет, что Европа якобы не может выступать посредником в процессе мирного урегулирования, так как замешана в конфликте со стороны Киева.

Некоторые лояльные Кремлю политики и провоенная общественность призывают не идти на переговоры, а наоборот, переходить к более жестким военным мерам. Первый зампред комитета Государственной Думы по обороне Алексей Журавлев считает: чтобы принудить Киев к капитуляции, нужно действовать решительнее.

При этом россиян всё сильнее тревожит затянувшаяся война. По данным Левада-Центра, прилёты дронов больше всего волновали россиян в мае. Эти же настроения фиксирует и Фонд общественного мнения. И как бы власть и пропаганда ни пытались успокоить граждан, тревожные настроения в обществе растут. А впереди думские выборы, только что назначенные Путиным на 20 сентября.

Какое будущее Кремль может предложить россиянам? Обсуждаем в программе "Лицом к событию" с политиком Андреем Пивоваровым и социологом Дмитрием Дубровским.







