Как в Кремле придумывают хорошие новости для Путина? | Путину не хватает денег на войну

Показать больше Свернуть

• Капотня в огне, НПЗ парализован: почему этого апокалипсиса нет в телевизоре?

• Исповедь шеф-редактора «Вестей»: Как мы монтировали фальшивую Россию для Кремля

• Синдром Салазара: Путин повторяет главную ошибку португальского диктатора

• Российская провинция погружается в жесткий топливный кризис, а рекордные 56 регионов страны столкнулись с дефицитом бюджета и урезанием зарплат учителям и врачам

• На этом фоне Кремль планирует добавить на войну еще 4–5 триллионов рублей

Итоги недели Мумин Шакиров подводит с историком Николаем Митрохиным, бывшим шеф-редактором программы "Вести" Дмитрием Скоробутовым, экспертом по внешней и обороной российской политике Павлом Лузиным, олитологом Василием Жарковым и экономистом Дмитрием Некрасовым.