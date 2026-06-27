live Занимательная нумерология. Артемий Троицкий сравнивает с Beatles
Археологические раскопки в творческих пластах полувековой давности предпринимает американский лейбл Numero Group. В отличие от большинства «архивных» лейблов, «нумерологи» фокусируют репертуар не на альбомах, а на синглах и составлении тематических компиляций. Повтор эфира от 25 марта 2023 года.
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