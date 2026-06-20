В Польше гражданина Грузии обвинили в убийстве художника Скрепецкого

Национальная прокуратура Польши предъявила обвинение гражданину Грузии по делу об убийстве российского художника Семёна Скрепецкого (настоящее имя — Роберт Кузовков). Об этом сообщает RMF24 со ссылкой на прокуратуру.

По версии следствия, подозреваемый выстрелил в Кузовкова пять раз из огнестрельного оружия. После задержания он не признал вину и отказался давать показания. Прокуратура ходатайствовала о его аресте на три месяца.

Полное имя подозреваемого не раскрывается. Польские СМИ пишут, что его зовут Эльнур А.

Художник был убит 15 июня в городе Бяла-Подляска на востоке Польши. По данным следствия, нападавший открыл огонь с близкого расстояния, а затем произвёл ещё один выстрел после того, как потерпевший упал на землю. Скрепецкий умер на месте.

16 июня польские СМИ сообщали о задержании трёх подозреваемых по делу. Позже премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что предполагаемый убийца пользовался грузинским паспортом. По данным источников Wiadomosci, документ мог быть поддельным.

Семёну Скрепецкому было 44 года. Художник покинул Россию в 2021 году, в Польше он обратился за политическим убежищем. Скрепецкий был известен как автор сатирических картин и художественных перформансов с критикой российских властей, в том числе лично Владимира Путина и Рамзана Кадырова, войны против Украины, но и украинского руководства, включая Владимира Зеленского, и российской оппозиции, в том числе Алексея Навального. Последний перформанс, высмеивающий официальный патриотизм России, Скрепецкий устроил в Берлине 12 июня. После этого художник рассказывал, что в его адрес поступали угрозы.

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