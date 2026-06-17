В Польше отпустили двух задержанных по делу об убийстве Скрепецкого

В Польше отпустили из-под стражу двух граждан Беларуси, задержанных по делу об убийстве эмигрировавшего из России художника-акциониста Семёна Скрепецкого. Об этом в среду сообщили польские СМИ.

Представитель Окружной прокуратуры в Люблине, которая ведёт расследование, заявил, что задержанные в день убийства 15 июня белорусы, как установило следствие, не причастны к преступлению. Они были допрошены в качестве свидетелей и отпущены без предъявления обвинений. Таким образом, убийцы пока не идентифицированы и не задержаны.

О том, что обвинения белорусам не предъявлены, и они могут оказаться непричастными к убийству, накануне Радио Свобода сказала работающая в Польше белорусская журналистка Ксения Куриленко.

Представитель прокуратуры сообщил, что у следствия есть несколько версий, но публично он о них говорить не будет. Полиция вновь обратилась к возможным свидетелям с просьбой о помощи . Убийство произошло в людном месте в городе Бяла-Подляска.

Премьер-министр Дональд Туск заявил, что всё указывает на то, что речь шла о политическом убийстве, и если к нему причастны российские власти, то это "государственный терроризм". Прямо он Россию в убийстве не обвинил.

Семён Скрепецкий (настоящее имя Роберт Кузовков) покинул Россию в 2021 году, в Польше он обратился за политическим убежищем. Он был известен как автор сатирических картин и художественных перформансов с критикой российских властей, в том числе лично Владимира Путина и Рамзана Кадырова, войны в Украине, но и украинского руководства, включая Владимира Зеленского, и российской оппозиции, в том числе Алексея Навального. Последний перформанс, высмеивающий официальный патриотизм РФ, он устроил в Берлине 12 июня. Сообщалось, что утром 15 июня он был застрелен в Бяла-Подляске пятью выстрелами, участников нападения предположительно было двое.