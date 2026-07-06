Война в кредит

Уместны ли сейчас параллели с 1917 годом? Поможет ли Путину доклад Герасимова о взятии Константиновки, пока "патриоты" ждут реального продвижения на фронте? Нужен ли России "новый Сталин" и почему Путин не сможет им стать? Разговор с историком Максимом Кузахметовым и политологом Денисом Грековым.
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