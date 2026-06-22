Британский премьер Кир Стармер заявил о намерении уйти в отставку

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер утром 22 июня заявил, выступая у входа в свою резиденцию на Даунинг стрит, 10 в Лондоне, о намерении уйти в отставку.

Он останется на посту до избрания нового лидера Лейбористской партии.

О том, что Стармер, вероятно, объявит в понедельник об отставке, британские СМИ со ссылкой на источники, писали в субботу и в воскресенье. Главной причиной отставки стали настроения среди лейбористов, включая членов кабинета.

Как заявил Стармер, лейбористы дали ответ на вопрос о том, считают ли они его наиболее подходящим человеком на пост лидера партии на следующих выборах, он услышал этот ответ и принял решение уйти. По словам премьера, он уже проинформировал короля Карла III о своём решении.

По словам премьера, 9 июля официально начнётся кампания по избранию нового лидера Лейбористской партии, который и станет будущим премьером. К 16 июля должно стать известно, кто выдвинул кандидатуры. Многие комментаторы отмечают, что, вероятно, единственным кандидатом станет недавно вновь избранный в Палату общин бывший мэр Манчестера Энди Бёрнем - наиболее популярный политик-лейборист. В этом случае Стармер передаст ему полномочия уже в июле. Если же у Бёрнема будут соперники, то ожидается, что новый премьер определится к сентябрю.

Лейбористы под руководством Стармера два года назад одержали убедительную победу на выборах. Однако их популярность резко упала на фоне экономических проблем, роста напряжённости, связанного с нелегальной миграцией, скандала с назначением Питера Мандельсона, оказавшегося другом уличённого в преступлениях Джеффри Эпштейна, послом в США.

О том что Стармер может уйти в отставку со ссылкой на источники начали писать многочисленные британские медиа - сразу после избрания Бёрнема в парламент 18 июня. Президент США Дональд Трамп накануне также анонсировал отставку Стармера в соцсети Truth Social. "Он сильно провалился по двум очень важным вопросам – ИММИГРАЦИЯ И ЭНЕРГЕТИКА (ОТКРЫТИЕ НЕФТЯНЫХ МЕСТОРОЖДЕНИЙ НА СЕВЕРНОМ МОРЕ!). Желаю ему всего хорошего!" – добавил он.