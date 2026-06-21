СМИ: Стармер уже в понедельник может заявить об отставке

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер, по сообщениям многочисленных британских СМИ, в понедельник может объявить о намерении уйти в отставку. Как со ссылкой на источники в частности пишет Observer, Стармер подвергается всё большему давлению со стороны руководства Лейбористской партии, включая членов его собственного кабинета. При этом растёт число депутатов парламента, поддерживающих кандидатуру мэра Манчестера Энди Бёрнема на пост лидера лейбористов и будущего премьера.

Официально ни Стармер, ни канцелярия премьера не подтверждали, что в понедельник будет объявлено об отставке. Однако эти сообщения косвенно подтвердил один из министров, сказавший британским СМИ, что они в последние дни обсуждали с премьером "политические реалии".

При этом, как сообщают СМИ, Стармер вряд ли уйдёт в отставку уже в понедельник. По всей видимости, он останется премьером в течение ближайших недель, за которые будет решён вопрос о его преемнике. Неясно, состоятся ли выборы нового лидера партии с участием нескольких кандидатов, или же Бёрнем получит достаточную поддержку, чтобы сразу же быть объявленным преемником Стармера.

18 июня Энди Бёрнем одержал убедительную победу на выборах в Палату общин по одному из округов, который для него специально освободил сдавший мандат депутат-лейборист. Несмотря на популярность в этом округе популистской Партии реформ Найджела Фараджа, Бёрнем выиграл с большим отрывом, что свидетельствует, по мнению его сторонников, о том, что и на национальном уровне лейбористы под его руководством смогут успешно противостоять лидирующей в опросах Партии реформ. В понедельник Бёрнем будет приведён к присяге как член Палаты общин, что формально откроет перед ним путь к должности премьера. Сам он пока официально не заявлял о намерении бороться за этот пост.

Энди Бёрнем позиционирует себя как более левый политик, чем Стармер, по опросам он значительно популярнее, чем нынешний премьер.

Лейбористы под руководством Стармера два года назад одержали убедительную победу на выборах. Однако их популярность резко упала на фоне экономических проблем, роста напряжённости, связанного с нелегальной миграцией, скандала с назначением Питера Мандельсона, оказавшегося другом уличённого в преступлениях Джеффри Эпштейна, послом в США.