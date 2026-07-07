"Небо определит результат войны"

Можно ли говорить о желании Кремля вернуться к мирным переговорам? Сможет ли социальный кризис в России принудить Путина к диалогу с Украиной? Как трансформация НАТО может повлиять на Россию? Обсуждаем в программе "Лицом к событию" с публицистом Станиславом Белковским.