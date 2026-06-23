В Крыму отменили соревнования и тренировки для детей до 1 сентября

Министр спорта в российской администрации аннексированного Крыма Ольга Торубарова подписала приказ об отмене до 1 сентября всех спортивных соревнований и тренировок для детей. Это произошло на фоне масштабного дефицита топлива на полуострове после украинских ударов.

Документом руководителям учерждений поручено прекратить учебно-тренировочные занятия для воспитанников спортивных учреждений младше 18 лет, проведение учебно-тренировочных, спортивно-массовых и физкультурных мероприятий, а также первенств, чемпионатов, кубков и других соревнований. Кроме того "до особого распоряжения" спортивным учреждениям и организациям будет запрещено вывозить атлетов для участия в спортивных мероприятиях за пределами полуострова.

"Используйте данные временные меры для методологической, организационной и документальной работы", – написала Торубарова. Она сослалась в том числе на указ назначенного РФ главы аннексированного Крыма Сергея Аксёнова от 22 июня 2026 года. Он приостановил прием и размещение детей в местных лагерях, в том числе в "Артеке". Родители детей сообщают в соцсетях, что те, кто ехал в "Артек" на новую смену, не доехали до Крыма и будут возвращаться домой, а тех, кто уже находился в лагере, оттуда вывозят.

Украинские военные в последнее время активизировали удары по полуострову, в частности, постоянным атакам подвергаются нефтяные объекты и ведущие в аннексированный Крым транспортные пути. В результате возник дефицит топлива, а после атаки ВСУ в ночь на 21 июня власти приостановили отпуск бензина как физическим, так и юридическим лицам. В ночь на 23 июня ВСУ вновь массированно атаковали Крым, повреждены нефтебаза, порт "Кавказ" и ТЭЦ в Керчи. Также нарушено транспортное сообщение между Россией и Крымом.