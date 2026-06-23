Беспилотники вновь атаковали нефтебазу в Крыму и порт Кавказ

Украинские беспилотники вновь - во второй раз за трое суток - атаковали аннексированный Крым. Это следует из сообщений украинских мониторинговых телеграм-каналов и сводки Минобороны России.

"Крымский ветер" со ссылкой на подписчиков ночью сообщал о взрывах в Феодосии, Керчи, Красноперекопске и в районе города Щёлкино.



По данным канала Supernova+, беспилотники повторно атаковали нефтебазу в порту Керчи, комплекс перевалки и хранения нефтепродуктов TES-Terminal и порт Кавказ на российской стороне Керченского пролива. "Крымский ветер" со ссылкой на спутниковые снимки пишет, что на территории нефтетерминала в порту Кавказ появились новые очаги возгорания.

Кроме того, телеграм-каналы со ссылкой на сервис NASA FIRMS и спутниковые снимки сообщают о пожаре на подстанции "Насосная-2", на железнодорожной станции "Южная" в Керчи и в районе ТЭЦ в районе Аршинцево.

В прошлый раз Керчь и порт Кавказ были атакованы в ночь на 21 июня. После этого российские власти аннексированного Крыма сообщили об отсутствии в свободной продаже бензина и перебоях с электроэнергией, были отменены заезды детей в летние лагеря и введены другие ограничения. Последние удары российская администрация пока не комментировала, о пострадавших не сообщалось.

Минобороны России отчиталось об уничтожении 141 украинского беспилотника над аннексированным Крымом, а также над Белгородской, Брянской, Курской, Калужской, Смоленской, Тульской, Орловской областями, Краснодарским краем, московским регионом и акваториями Черного и Азовского морей.