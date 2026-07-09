"Путь в никуда"

Путин поручил строить "мини-НПЗ". Эксперты называют это откатом России на 30 лет назад. Можно ли говорить, что в Кремле растёт паника из-за топливного кризиса? Насколько эффективны решения, которые принимает правительство? На чьей стороне сейчас мяч - России или Украины? Обсуждаем с политологом Русланом Айсиным, аналитиком нефтегазового рынка Борисом Аронштейном и американистом Павлом Ивлевым.
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